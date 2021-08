한국바이오젠, 충북 괴산 소재 제2공장 생산 중단

[아시아경제 이민지 기자] 한국바이오젠 한국바이오젠 318000 | 코스닥 증권정보 현재가 9,470 전일대비 420 등락률 +4.64% 거래량 952,886 전일가 9,050 2021.08.12 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [공시+] 한국바이오젠 상반기 영업익 25억…전년比 128% ↑한국바이오젠, 주당 75원 현금배당 결정한국바이오젠, 주가 1만 200원.. 전일대비 -6.85% close 은 충북 괴산 소재 제 2공장 생산설비의 공정안전관리 강화와 생산성 증대를 위핸 개 보수 공사를 진행하기 위해 생산을 중단한다고 12일 공시했다.

생산중단 분야의 매출액은 118억원 수준이다. 회사 측은 “공사 기간 동안 판매량을 예상해 선행 생산을 진행해 재고를 이미 확보했다”며 “제1공장의 가동율을 증대할 계획이므로 매출에는 영향 없을 것”이라고 말했다.

