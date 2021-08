김해시 "착한 임대인 운동 동참하신 분들, 연말까지 꼭 혜택 받으세요!" …재산세 감면기한 연장

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 착한 임대인(건물주)에 대한 재산세 감면기한을 연말까지 연장한다고 12일 밝혔다.

시는 현재 코로나19 사태로 어려움을 겪는 소상공인에게 임대료를 인하해 준 착한 임대인의 재산세를 최대 75%까지 감면해주고 있다.

지난 5, 6월 신청 기한을 놓쳐 감면 혜택을 받지 못한 착한 임대인은 올해 12월 31일까지 감면 신청을 하면 올해 납부한 재산세를 일부 환급받을 수 있다.

감면 대상은 소상공인에게 올해 1월부터 12월까지 월 임대료를 3개월 이상 인하한 과세기준일(6월 1일) 현재 건축물 소유자로 유흥주점 등 고급 오락장에 해당하는 경우는 제외된다.

지방세 감면을 받으려면 지방세 감면신청서, 임대차 계약서, 임대료 인하를 확인할 수 있는 통장거래내역이나 세금계산서 등을 갖춰 김해시청 세무과나 읍면동 행정복지센터로 제출하면 된다.

자세한 사항 문의는 김해시청 세무과 재산세팀로 하면 된다.

시 관계자는 "감면기한 연장을 통해 미처 감면 혜택을 받지 못한 착한 임대인들이 세제 혜택을 받을 수 있도록 적극적으로 홍보하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr