[아시아경제 임춘한 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 5,000 등락률 -2.85% 거래량 175,410 전일가 175,500 2021.08.12 13:46 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 2분기 영업이익 76억원…흑자전환이마트24, BC카드·닐슨컴퍼니와 데이터 업무 상호 협력이베이코리아 잡고 몸값 '쓱' … 이제는 IPO 경쟁 close 는 12일 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 76억원으로 전년동기(영업손실 474억원)와 비교해 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 5조8647억원으로 전년동기대비 13% 증가했다. 순이익은 4830억원으로 53.6% 늘었다.

