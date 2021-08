[갤럭시 Z폴드3 써보니]“화면 주름 개선, 동영상 재생 때 거슬리지 않네”

카메라, 화면 아래로 숨겼지만

홀 부분 픽셀 적용된 것 보여

전작보다 화면 29% 밝아지고

스크롤 시 더 매끄러워져

‘갤럭시Z폴드3’ 써보니

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 1,000 등락률 -1.27% 거래량 22,021,033 전일가 78,500 2021.08.12 12:40 장중(20분지연) 관련기사 [갤럭시Z 언팩]"15초면 체지방 측정" 갤워치4, 애플에 도전장삼성전자, 사상 첫 노사 단협 제정코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯" close 의 신형 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z폴드3’은 타깃 소비자들의 입맛에 적극적으로 대응한 제품이다. 수요층 상당수가 대화면을 선호하는 이들임을 고려할 때, 디스플레이 아래로 카메라 구멍을 숨겨 풀스크린을 구현하는 등 몰입감을 높였다는 점은 성공적인 시도로 보인다.

Z폴드3에서 가장 먼저 관심을 가진 부분은 단점으로 거론되던 화면 주름문제다. 결론적으로 전작보다 상당 수준 개선됐다. 물론 아직 주름이 전혀 인식되지 않을 정도의 수준에 이른 것은 아니다. 화면이 꺼진 상태에서는 주름이 눈에 띈다. 하지만 동영상이 재생된 상태에서는 특별히 의식하지 않는 이상 거슬리지 않았다.

내구성은 단기간 내 판단할 수 없는 사안이나, 외관과 스펙상 개선이 분명해 보인다. ‘고릴라 글래스 빅투스’ 강화유리가 적용된 디스플레이는 외부 충격에 충분히 대응할 수 있을 것처럼 느껴졌다. 아머 알루미늄 신소재로 만들어진 외부 메탈 프레임과 힌지 부분은 깔끔한 마감이 돋보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 1,000 등락률 -1.27% 거래량 22,021,033 전일가 78,500 2021.08.12 12:40 장중(20분지연) 관련기사 [갤럭시Z 언팩]"15초면 체지방 측정" 갤워치4, 애플에 도전장삼성전자, 사상 첫 노사 단협 제정코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯" close 에 따르면 Z폴드3는 20만번 폴딩 테스트 검증을 받았다.

‘언더디스플레이카메라(UDC)’에 대한 평가는 기대치에 따라 이견이 있을 것 같다. 일단 카메라 홀 부분이 덩그러니 파여있던 기존 제품들과 달리 UDC 기능이 적용되면서 미관상 깔끔한 외관을 갖추게 됐다. 동영상을 재생했을 때도 UDC 부분의 디스플레이에 적용된 픽셀 부분이 영상과 조화롭게 작동했다. 다만 카메라 홀 부분에 픽셀이 적용된 것이 육안으로도 쉽게 인식된다. 아직 UDC 기술이 초기단계인 만큼 향후 개선해나가야 할 과제임은 분명하다.

이밖에 ‘에코스퀘어’ 기술이 적용되며 전작보다 약 29% 밝아진 화면도 돋보였다. 또한 메인 디스플레이와 커버 디스플레이 모두 120헤르츠(Hz)의 화면 주사율을 지원해 스크롤 또는 멀티미디어를 재생할 때 매끄러운 경험을 제공하는 점도 매력적인 요소다.

Z폴드3는 오는 27일 출시된다. 가격은 199만8700~209만7700원이다. S펜은 별도 판매된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr