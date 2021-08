李-李 네거티브 휴전한 거 맞습니까?

비방 절제·수위조절 나섰지만

사안마다 대립각·설전 여전

이재명 경선불복 논란 재지적

이낙연 "한번도 생각 안해" 대꾸

양측 공방 지속 예고

[아시아경제 오주연 기자, 구채은 기자] ‘네거티브 휴전’을 선언한 더불어민주당 1·2위 대선주자 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표가 12일 비방을 최대한 절제하며 수위 조절에 나섰다. 그러나 ‘선을 넘지 않겠다’는 다짐과는 달리 양측의 신경전이 좀처럼 사그라들진 않고 있어 공방은 지속될 전망이다.

12일 오전 이 전 대표는 기자간담회에서 "아슬아슬하게 선을 넘는 경우가 없지 않다. 그것을 서로 최대한 절제했으면 좋겠다"고 말했다. 이 지사도 이 전 대표를 겨냥하는 대신 칼끝을 윤석열 전 총장에 돌리며 당내 경쟁자와의 대결에서 애써 눈을 돌렸다.

두 후보들은 최대한 날 선 공방을 줄이려고 노력하고 있지만, 사안별로 대립각을 세우고 있어 이 과정에서 오고 가는 설전까지 피할 순 없는 모양새다. 이날 이 지사 측은 당 내 파열음이 커지고 있는 ‘경선 불복’ 논란에 대해서 다시 한번 짚었다. 이재명 캠프 선거대책위원장 우원식 의원은 이날 라디오에 나와 "(각 캠프 선대위원장이 나와) ‘경선 결과를 받아들이고 승복하겠다’는 내용의 공동선언을 해야 한다"고 제안했다. 이재명 캠프에서는 최근까지 계속된 네거티브 공방에 더해 경선 불복 논란이 커질 경우, 이 지사 측의 본선행에 악재가 될 수 있다고 판단하고 있다. 네거티브 중단을 선언한 만큼, 직접적인 공격은 자제하지만 ‘경선 불복’ 언급만큼은 위험하다는 입장이다.

이날 당장 ‘네거티브를 절제하겠다’고 말한 이 전 대표도 경선 불복론에 대해서는 "한 번도 (경선 불복을)생각해본 적 없다"고 대꾸했다. 그러면서 "설 의원의 걱정을 불복으로 읽는 것 자체가 이상하다고 생각한다"고 지적했다. 설 의원은 앞서 언론에서 "만일 이재명 후보가 본선 후보가 된다면 (원팀이) 장담이 안 된다"고 말해 경선 불복 논란을 일으켰다.

이 전 대표 측 상임부위원장인 신경민 의원도 이날 간담회에서 "어제 이 전 대표가 이 지사의 비민주적 태도에 대해 4가지(철거민 문제, 장애인 택시 농성, 지역노인 반발, 욕설 등) 지적했다"며 "앞으로 하나하나 물어가겠다"고 해 향후 공방을 예고했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr구채은 기자 faktum@asiae.co.kr