삼성전자, '갤럭시 Z폴드3·플립3 톰브라운 에디션' 한정 판매

12일 삼성전자 홈페이지에서 구매 응모. 13일 당첨자 발표

화이트 색상의 톰브라운 시그니처 디자인이 에디션 전반에 적용

'갤럭시 Z폴드3 톰브라운 에디션'은 'S펜 프로'도 포함

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 78,500 2021.08.12 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 '녹색마스터피스상' 수상삼성전자·SK하이닉스, 오늘도 떨구나[갤럭시Z 언팩]베일 벗은 3세대 폴더블폰… “몰입감 높이고 내구성 다졌다” close 가 지난해에 이어 톰브라운과 협업해 선보이는 프리미엄 패키지 ‘갤럭시 Z폴드3’와 ‘갤럭시 Z플립3’ 톰브라운 에디션을 온라인 추첨 방식으로 한정 판매한다고 12일 밝혔다.

이날 오전 9시부터 오후 6시까지 삼성전자 홈페이지에서 구매 응모를 할 수 있으며, 당첨자 발표는 13일에 진행될 예정이다. 가격은 'Z폴드3 톰브라운 에디션'이 396만원, 'Z플립3 톰브라운 에디션'이 269만5000원이다. 제품 배송은 오는 27일부터 순차적으로 진행될 예정이다.

갤럭시 Z폴드3·플립3 톰브라운 에디션은 강화된 내구성과 사용경험을 제공하는 3세대 '갤럭시 Z' 시리즈에 톰브라운의 디자인 철학이 결합돼 창의성과 혁신의 조화를 선보인다. 톰브라운의 시그니처 디자인이 스페셜 에디션 전반에 적용됐고, 전작과는 차별화되는 화이트 색상으로 클래식하면서도 미래 지향적인 감성을 담았다.

무광택의 화이트 색상이 유려한 '갤럭시 Z' 시리즈의 외관과 완벽한 조화를 이루고, 힌지에는 유광의 실버 색상을 적용해 빛의 반사 효과를 즐길 수 있도록 했다. 테두리에는 톰브라운 시그니처 스트라이프 디자인을 과감하게 적용됐다.

독특한 톰브라운의 세계관은 '갤럭시 Z폴드3·플립3 톰브라운 에디션'의 사용자경험(UX)에도 투영됐다. 제품의 전원을 켜는 순간부터 시그니처 패턴 디자인을 만날 수 있으며, 디자이너의 손글씨와 독창적인 스케치가 잠금화면과 배경화면, 앱 아이콘 등에 반영됐다.

갤럭시 Z폴드3·플립3 톰브라운 에디션은 폴더블폰 뿐 아니라 톰브라운 에디션의 디자인 감성이 반영된 '갤럭시 워치4' 40mm 모델, '갤럭시 버즈2', 다양한 액세서리로 구성됐다. 워치4는 사용자의 스타일에 따라 교체 가능한 가죽, 불소고무, 패브릭 소재의 3종 스트랩과 함께 제공되며, 버즈2도 고급스러운 마감과 함께 톰브라운 디자인의 가죽 케이스를 제공한다. 각 폴더블폰에 최적화된 가죽 케이스도 포함된다. 특히 폴더블폰 최초로 S펜을 지원하는 'Z폴드3 톰브라운 에디션'에는 'S펜 프로'가 함께 제공된다.

이밖에 이번 에디션에는 폴더블폰과 스마트워치, 무선이어폰을 동시에 충전할 수 있는 '무선 충전 트리오'가 포함되며, 케이블, 더스트 백 등 내부 구성품까지 톰브라운의 디자인을 적용했다.

삼성전자는 갤럭시 Z폴드3·플립3 톰브라운 에디션을 구매하는 모든 고객에게 모바일 기기 토탈 케어 서비스 '삼성 케어 플러스' 파손보장형 1년권을 제공한다. 폴더블폰 파손 보장 2회, 수리비 즉시 할인, 방문 수리 3회 서비스를 받을 수 있다.

갤럭시 Z폴드3·플립3 톰브라운 에디션은 삼성 딜라이트 샵, 삼성 디지털프라자 강남본점, 삼성대치본점, 홍대본점에서 12일부터 체험이 가능하며, 한정 판매에 대한 자세한 내용은 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 삼성전자는 로듐 도금의 스마트워치 '갤럭시 워치4 클래식'의 톰브라운 스페셜 에디션도 9월 한정 판매할 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr