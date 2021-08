LG, 1000개 초·중·고교에 무궁화 5000그루 무상 보급

[아시아경제 우수연 기자]LG상록재단은 청소년들이 우리나라를 상징하는 무궁화를 보다 친숙하게 접하도록 2023년까지 전국 1000개 초·중·고등학교에 무궁화 5000그루를 무상으로 보급한다고 12일 밝혔다.

재단은 지난해 독립운동가 남강 이승훈 선생이 세운 서울 오산고등학교와 도산 안창호 선생의 모교인 서울 경신고등학교에 무궁화 묘목을 전달한 것을 시작으로 올해는 전국 300여개 학교에 약 1500그루의 묘목을 보급했다.

나라꽃인 무궁화는 여름철 100여일간 매일 꽃송이가 피었다가 떨어지기를 반복하는 관상수로 과거에는 학교나 길가, 공원 등지에서 쉽게 볼 수 있었다. 지난해말 기준 전국 가로수 937만그루 중 무궁화는 약 5% 수준으로 51만여그루에 불과해 지속적인 관심이 필요한 상황이다.

LG상록재단은 이를 위해 산림청과 무궁화 연구 및 보급 추진을 위한 업무협약을 체결하고 경기도 광주시 곤지암에 위치한 수목원인 화담숲 인근에 무궁화 양묘장을 조성해 선덕, 원화 등 우수한 무궁화 품종 8000여그루를 심고 생육상태를 체계적으로 관리해오고 있다. 또한 화담숲에는 방문객들이 우수 품종의 아름다운 무궁화를 쉽게 접할 수 있도록 2500그루 규모의 '무궁화 동산'이 조성돼있다.

특히 올해 공급하는 무궁화는 각 학교에서 무궁화 묘목을 잘 키우고 관리할 수 있도록 1.5m 이상의 건강한 묘목을 우선 선별하고, LG의 농자재 전문 기업 팜한농에서 기부한 작물보호제도 함께 기증해 학교에서 자체적으로 무궁화 나무를 손쉽게 관리할 수 있도록 했다.

이와 함께 LG상록재단은 지난해부터 국립산림과학원과 함께 가정에서도 쉽게 기를 수 있는 '실내용 무궁화 품종' 개발에도 나서고 있다. 단순히 나무 크기를 작게 만드는 것을 넘어 병충해에 강하고 아파트 등 일조량 및 통풍이 부족한 실내에서도 정상적으로 꽃을 피울 수 있는 신품종을 개발하는 것이다. 기존 개량된 품종들의 우수한 특성을 결합하는 방법이 활용된다. LG상록재단은 실내용 무궁화가 개발되면 일반인들이 쉽게 배울 수 있는 재배 매뉴얼을 제작해 함께 보급할 계획이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr