[아시아경제 박지환 기자] 9년이 넘도록 총 8억원이 넘는 아파트 관리비를 빼돌린 아파트 위탁관리업체 직원이 재판에 넘겨졌다.

전주지검 군산지청은 11일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 사문서변조 등 혐의로 A씨를 구속기소 했다고 밝혔다.

A씨는 2012년 1월부터 2020년 6월까지 아파트 입주자대표회의 명의의 은행 계좌에서 1200여 차례에 걸쳐 8억3000여만원을 빼돌린 혐의를 받는다. 아파트 관리사무소에서 회계 정리 등을 담당한 A씨는 입주자대표회의 명의의 계좌를 관리하던 중 범행한 것으로 드러났다. 이 돈은 A씨의 채무 변제, 생활비, 카드값 등으로 쓰였다는 게 검찰 측의 판단이다.

A씨는 관리비 지출 내용과 장부 내용을 일치시키기 위해 무통장입금증 등을 변조한 혐의도 받고 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr