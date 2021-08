브레이브걸스, 한국수력원자력 홍보대사 위촉 “사랑받는 에너지기업 띄울 것”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인기 걸그룹 브레이브걸스가 원자력발전 등 국가 에너지기업인 한국수력원자력의 홍보전선에 앞장선다.

한수원은 11일 걸그룹 브레이브걸스를 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

브레이브걸스는 앞으로 1년간 한수원 홍보대사로 활동하게 되며, 홍보영상 촬영과 다채로운 국가 에너지 캠페인에 참여한다.

브레이브걸스는 오랜 신인생활 끝에 대중의 사랑을 받으며 희망의 아이콘으로 꽃피우고 있다.

정재훈 한수원 사장은 “국민에게 희망을 주고 있는 브레이브걸스가 안전한 발전소 운영과 국민 신뢰 확보를 위해 노력하고 있는 한수원을 알리는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

브레이브걸스는 “종합에너지기업인 한수원의 소중함과 힘을 알리고, 모든 국민에게 사랑받는 기업이 될 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.

