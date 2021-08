홍남기 "경제계와 의견 수렴"...최태원 "정부 전폭적 지원 필요"(종합2보)

[아시아경제 박지환 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 11일 경제단체장들과 만난 자리에서 경제 사안에 대해 경제계의 의견을 듣고 경제계와 협의를 진행하겠다고 말했다.

홍 부총리는 이날 대한상공회의소에서 열린 경제단체장과의 간담회에서 "내년 최저임금과 2030년 제출 예정인 국가온실가스감축목표(NDC) 수준을 포함한 경제 사안에 대해 경제계의 의견을 수렴하고 협의를 진행하겠다"며 이같이 밝혔다. 큰 틀에서 경제계의 현장 말씀을 주시면 귀 기울여 경청하고 최대한 정책에 반영하도록 노력하겠다고 강조했다.

또한 "앞으로 더 많은 기업의 참여를 유도하고, 더 다양한 형태의 협력 모델을 발굴하여 정부·경제단체 간 협력 모멘텀과 업무협약 등이 이어지기를 기대한다"며 "경기 회복과 반등, 미래 경제 대비를 위해 경제계와 정부가 머리를 맞대고 힘을 모아 협력해 나가기를 고대한다"고 덧붙였다.

홍 부총리의 발언에 최태원 대한상공회의소 회장은 "지금은 경제사회의 패러다임이 한꺼번에 바뀌는 격변기"라며 "경제계가 과감한 도전에 나설 수 있도록 정부가 전폭적 지원에 나서달라"고 요청했다.

그는 "미국과 유럽연합 등에서는 이미 (탄소중립 분야에) 천문학적 투자에 나서고 있는데 우리도 과감한 투자와 지원을 해줬으면 좋겠다"며 "연구개발 투자에만 막대한 자금 소요돼 기업이나 산업이 독자적으로 개발하기 어렵고 정부와 학계, 업계 간 협업이 필수적"이라고 강조했다.

그는 전기차 인프라 문제에 대해 "독일은 전기차 보조금을 매년 확대하고 있지만, 우리는 지원예산이 조기 소진되거나 대기하는 상황이 반복하고 있다"며 내년 예산에서의 과감한 지원을 요청했다.

아울러 "전략적 우선순위가 높은 분야부터 과감한 투자 나서야 할 때로 경제계가 과감한 도전에 나설 수 있도록 정부가 용기를 주고, 전폭적 지원에 나서 주시길 희망한다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr