[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 11일 오후 진행된 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "SK하이닉스의 인텔 낸드 사업 마무리 이후 낸드 사업에서의 큰 진척이 있을 것으로 기대한다"며 “2025년 SK하이닉스의 기업가치는 200조원이 될 것”이라고 밝혔다.

SK텔레콤은 이날 2분기 연결 기준 매출 4조8183억원, 영업이익 3966억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 4.7%, 영업이익은 10.8% 늘어난 규모다.

