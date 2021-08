[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 사천시시설관리공단이 11일 청렴한 사회 구현과 올바른 가치관 함양을 위해 '윤리헌장 선포식'을 개최했다.

이날 선포식은 박태정 이사장을 비롯해 10여명의 임직원이 참석해 실천을 결의하는 윤리헌장 낭독과 헌장 준수 서약식 순으로 진행됐다.

윤리헌장에는 고객 안전을 최우선으로 한 고객 중심 경영 실천, 신뢰와 공정함을 바탕으로 한 청탁·부패 방지, 임직원 인격 존중과 기회균등 보장, 봉사와 나눔의 실천을 통한 지역사회 발전에 기여 등에 관한 내용을 담았다.

박 이사장은 "이번 선포식을 계기로 윤리경영 실천과 정착을 위해 최선을 다할 것이며, 아울러 공공기관으로서의 사회적 책무도 잊지 않고 시민과 함께하는 시설관리공단이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr