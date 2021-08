엔씨소프트는 11일 2분기 실적발표 뒤 컨퍼런스콜에서 "리니지W는 한국을 포함한 글로벌 시장에 연내 동시 출시를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

엔씨는 "리니지W는 전세계 이용자들에게 다중접속역할수행게임(MMORPG)의 정수를 선보이겠단 목표로 오랜 기간 준비한 대작"이라며 이같이 전했다.

