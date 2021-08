[아시아경제 문혜원 기자] 교촌치킨은 11번가 라이브 방송을 통해 신제품 발사믹치킨 등 교촌 메뉴 할인 혜택을 제공한다고 11일 밝혔다.

방송은 이날 오후 9시에 진행된다. 개그맨 박성광과 인기 쇼호스트 송현근이 진행을 맡아 화려한 입담과 재치로 교촌의 맛과 풍성한 할인 혜택을 소개할 예정이다.

교촌은 라이브 방송에서 신제품 '발사믹치킨' 4000원, '치즈트러플순살' 3000원 할인 상품권을 판매한다. 순살치킨 세트 3종 2000원 할인 상품권도 함께 준비했다.

실시간 시청자들을 위한 다양한 이벤트로 방송의 재미를 더한다. 라이브 방송 중 댓글을 단 고객을 대상으로 1명을 추첨해 미니 골드바를 증정하는 십일절 이벤트가 진행된다.

라이브 방송 중, 치킨과 찰떡궁합을 자랑하는 사이드 메뉴 '쫀드칸꽈배기'를 100원에 구매할 수 있는 '100원 딜' 이벤트도 열린다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr