속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 김명수 대법원장이 오는 9월 임기가 끝나는 이기택 대법관의 후임으로 오경미 광주고법 전주재판부 판사(52·사법연수원 25기)를 11일 임명 제청했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr