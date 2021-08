[아시아경제 이민우 기자] 이스트소프트 이스트소프트 047560 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 300 등락률 -1.75% 거래량 144,595 전일가 17,100 2021.08.11 11:36 장중(20분지연) 관련기사 이스트소프트의 자연스러운 주가 상승…"AI사업 가시화에 게임 모멘텀까지"이스트소프트, 롯데면세점에 AI·AR 적용 ‘실시간 가상피팅’ 공급…"AI 비전 기술 중 하나"이스트소프트, 애플도 반한 AR기술…버추얼 휴먼 대선서 빛볼까 close 는 올해 2분기 연결 기준 매출 221억원, 영업이익 20억원의 잠정실적을 거뒀다고 11일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 2.6%, 9.2%씩 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 61.5% 증가한 30억원으로 집계됐다.

