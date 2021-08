키파운드리, 반도체 설계 시스템 개발 지원…팹리스 편의성 높인다

[아시아경제 우수연 기자]키파운드리는 고객 친화적인 반도체 설계 지원 시스템인 'PDK(Process Design Kit) 버전 E'를 개발해 팹리스 업체들에게 제공한다고 11일 밝혔다.

PDK는 반도체 파운드리 회사가 고객사인 팹리스 기업에 제공하는 반도체 제조 공정 관련 데이터베이스로, 팹리스 기업은 해당 툴을 이용해 파운드리의 제조 공정과 장비 특성에 적합한 설계를 진행할 수 있다.

최근 PDK는 파운드리 서비스 제공 기업의 기술력을 나타내는 주요 지표가 되고 있다. 팹리스 기업은 우수한 PDK를 활용하면서 반도체 제조 과정에서 발생 가능한 리스크를 줄이고 개발 기간 단축 효과를 얻게 된다.

키파운드리는 고객 설계 지원을 위해 시놉시스, 케이던스, 지멘스 등 주요 칩 설계 도구 업체의 환경을 지원하는 PDK 세트를 제공해오고 있다. 이번에 선보인 PDK 버전 E는 PDK 셋업 환경과 게이트 수준 'PCells(Gate-level PCells)'을 추가해 고객의 설계 편의성 향상에 중점을 두고 개발됐다.

키파운드리는 PDK 세트의 일부 만을 맞춤 제작하도록 지원하는 기존 방식과 달리 PDK 세트 전체를 맞춤 제작하도록 지원한다. 또한 파운드리 업계 최초로 제공하는 GCELL 기능은 제조 공정에서 제공하는 기본 단위 소자만을 지원하는 기존 방식에서 벗어나 기본 단위 소자들의 조합으로 구성되는 기능 유닛들까지 지원함으로써 설계 편의성을 제고하고 시간을 단축할 수 있도록 했다.

이미 현장에서 키파운드리는 PDK 버전 E는 팹리스 업체들의 호응을 이끌어내고 있다. PDK 버전 E를 사용한 다수의 설계자들은 자신만의 설계 환경을 준비하기 용이하고 설계 및 레이아웃의 편의성이 향상됐다고 호평했다. 이태종 키파운드리 대표는 "고객에게 한발 다가가는 파운드리 서비스 구현을 위해 보다 개선된 PDK를 개발하고 공정 기술 경쟁력을 높이기 위한 노력도 지속적으로 병행하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr