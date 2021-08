SK바이오사이언스, 우리사주 지분가치 1조 돌파

국산 1호 코로나19 백신 기대로 주가 급등

직원 1인 평균 차액 18억

상장 후 1년 간 보호예수…퇴사 땐 처분 가능

[아시아경제 박형수 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 주가가 이달 들어 가파르게 상승하면서 우리사주조합이 보유한 지분가치가 1조원을 넘어섰다. 지난 3월 상장 당시 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 사주를 받은 직원 1인당 평균 평가차익은 18억원가량으로 불어났다. SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 가 자체 개발 중인 코로나19 백신에 대한 기대감이 주가 상승으로 이어진 덕분이다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올 1분기 말 기준 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 우리사주조합 보유 주식 수는 430만3657주(지분율 5.63%)다. 전날 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 종가는 30만1500원으로 우리사주조합의 보유 가치는 1조2976억원에 달한다.

전날 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 는 식품의약품안전처가 코로나19 백신 후보물질인 'GBP510'의 3상 임상시험 계획을 승인했다고 공시했다. 18세 이상 성인 4000명을 대상으로 GBP510의 면역원성 및 안전성을 평가하기 위해 고려대 구로병원 외 13개 기관에서 3상 임상시험을 진행한다. SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 는 내년 1분기에 임상 중간 분석 결과를 도출해 품목허가를 신청한 후 상반기 안으로 백신을 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.

국산 1호 코로나19 백신 개발 기대감이 퍼지면서 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 주가는 전날 대비 29.7% 오른 30만1500원으로 거래를 마쳤다. 지난 3월18일 공모가 6만5000원으로 상장한 지 4개월 여만에 363.8% 올랐다.

주가가 급등하면서 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 우리사주 조합원의 1인 평균 평가차익은 17억9700만원에 달할 것으로 보인다. SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 는 유가증권 시장 상장을 추진하면서 우리사주 조합에 459만주를 배정했다. 청약 결과 우리사주조합은 449만400주를 신청했다. 투자설명서 상 직원 수 591명으로 나눠 단순계산하면 인당 7598주를 받았다. 1인당 평균 청약액은 약 4억9387만원에 달한다. 대다수 직원은 청약 자금의 절반 이상을 대출해 마련했고 5개월이 채 안되는 시간이 지나 보유 주식 가치는 22억9000만원으로 불어났다. 우리사주 조합 배정주식에 의무적으로 1년간 보호예수가 걸리기 때문에 당장 차익을 실현할 수는 없다. 퇴사하면 주식을 처분할 수 있다.

우리사주조합에 참여했던 직원 가운데 일부는 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 5,500 등락률 -1.82% 거래량 4,986,891 전일가 301,500 2021.08.11 13:09 장중(20분지연) 관련기사 MSCI 정기 변경 "덕 좀 볼까"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“켐온” 후속! 역대급 바이오株! 시원하게 터집니다! close 가 상장한 이후 퇴사했다. 청약 직후 우리사주 조합 보유 주식 수는 454만9450주였다. 상장 전 보유하고 있던 5만9050주를 포함한 수치다. 3월 말 기준 조합 보유 주식 수는 24만6000주 감소했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr