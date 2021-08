이준석 "文정부 남녀 갈라치기 얼마나 심했으면 북한이…"

[아시아경제 김소영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 '청주 간첩단'사건을 두고 "얼마나 문재인 정부의 남녀 갈라치기가 심했으면 북한이 젠더 갈등을 유발하라는 지령을 내려 보냈나"라고 공개 비판했다.

이 대표는 11일 자신의 페이스북을 통해 북한이 '청주 간첩단'으로 불리는 '자주통일 충북동지회'에 "자유한국당(국민의힘 전신)을 '여성천시당'으로 각인시켜 여성들의 혐오감을 증대시키라"는 지령을 내렸다는 기사를 공유했다.

이 대표가 공유한 기사에 따르면 북한은 조국 전 법무부 장관이 사퇴하고 6일 후인 2019년 10월20일 '__.docx'라는 파일의 지령을 통해 "조국 법무부 장관 사퇴로 인해 동요하는 중도층을 쟁취해야 한다"고 강조했다.

또 "현 사태가 보수의 부활과 정권찬탈을 노리고 촛불민심의 적폐청산, 검찰개혁 요구에 도전해 나선 보수세력의 기획적인 재집권 책동에 의해 빚어진 정치적 혼란이며 이를 수수방관한다면 중도층도 그 피해를 면치 못한다는 것을 널리 여론화한다"고도 하명했다.

이 과정에서 자유한국당을 '여성혐오당'으로 낙인찍으라는 지침도 내려졌다. 북한은 "A 사장(50·구속)이 책임지고 회사에서 운영하고 있는 여성건강연대 등을 내세워 자한당 의원의 '아이 낳는 도구' 등 여성비하 발언을 걸고 자한당을 여성천시당, 태생적인 색광당, 천하의 저질당으로 각인시켜 지역 여성들의 혐오감을 증대시키기 위한 활동을 조직하기 바란다"고 명령했다.

북한은 지난 4월19일 지령에서 "보수패당의 집권야망을 짓부수어버리는 것을 회사의 당면한 투쟁과업으로 내세우고 전반민심을 반보수 투쟁으로 돌려세우기 위한 실천 투쟁을 책략적으로 벌여나가야 한다"고 지시했다.

그러면서 "반보수 투쟁이야말로 반미자주화와 조국통일을 실현하기 위한 기본 투쟁방향이라는 것을 깊이 심어주어 조직 핵심들부터가 반보수 투쟁에 적극적으로 나서도록 해야 한다"고 강조했다.

한편 수사당국이 지난 5월 이들의 자택 등을 압수수색해 확보한 이동식저장장치(USB)에는 피의자들과 북한 공작원이 2017년부터 주고받은 지령문과 보고문 84건이 암호화 파일 형태로 저장돼 있던 것으로 전해졌다.

