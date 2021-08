네이버클라우드, K-water와 클라우드 기반 디지털워터플랫폼 구축

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버클라우드는 한국수자원공사(K-water)와 ‘디지털 물산업 생태계 조성 및 활성화’를 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약에 따라 두 회사는 공사가 추진중인 디지털워터플랫폼을 글로벌화하고, 영세한 국내 물산업을 디지털 역동적인 물산업 생태계로 발전시키 위한 상호 협력 체계를 구축한다.

디지털워터플랫폼은 기업, 스타트업, 학계 등 다양한 참여자들이 물 관련 데이터를 쉽게 획득하고, 이를 바탕으로 물 문제 해결을 위한 디지털 솔루션을 빠르게 개발해 국내외에 서비스하기 위한 개방형 비즈니스 플랫폼이다.

네이버클라우드는 클라우드 플랫폼 상에서 디지털워터플랫폼이 운영되도록 개발을 완료하고, 추후 기존 데이터센터에 네이버 클라우드 플랫폼의 컨테이너형 데이터센터를 신규 연동하는 하이브리드 클라우드 구성을 도입해 안정적인 플랫폼 확산과 성장을 뒷받침할 계획이다.

또 디지털워터플랫폼 참여기업이 디지털 솔루션 개발 과정에서 혁신을 더욱 극대화할 수 있도록 데브옵스(DevOps)를 비롯한 기술지원 및 개발자 교육, 맞춤형 컨설팅 등을 제공할 예정이다.

이밖에 두 회사는 디지털워터플랫폼에 탑재된 디지털 솔루션 서비스의 국·내외 사업화, 홍보·마케팅 및 국내 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a Service)시장 활성화를 위해 공동으로 노력키로 했다.

김태창 네이버클라우드 사업총괄 전무는 "태동하고 있는 디지털 물산업이 네이버 클라우드 플랫폼의 다양한 서비스를 활용해 성장할 수 있도록 노력하고, 디지털워터플랫폼이 세계 최고의 플랫폼으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

