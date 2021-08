윤영찬 "성범죄 협박메일 받았다"…이재명 측 "어느 쪽 지지자인지 진실 가려야"

"이낙연 캠프 물러나라" 메일 받은 윤영찬

이재명 측 "진실을 명명백백히 가려야해"

[아시아경제 나예은 기자] 이낙연 캠프 정무실장인 윤영찬 더불어민주당 의원이 10일 "차마 입에도 담을 수 없는 내용의 원본을 공개한다"며 이재명 경기지사 지지자를 자처한 인물이 보낸 협박성 메일을 공개했다.

윤 의원은 이날(10일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "지난 8월 5일 메일을 한 통 받았는데, 가족과 비서들의 실명을 언급하며 납치와 성폭력을 암시한 협박은 묵과할 수 없다"며 "특히 '여성 비서들', '여성 기자들' 운운하며 여성을 지목한 구체적인 위협을 그냥 넘겨서는 안 된다고 생각한다"고 말했다.

이어 "이낙연 후보 지지를 철회하고 타 후보를 돕지 않으면 가족과 비서진들, 타 후보에 대해 불리한 기사를 쓴 여성 기자들까지 해하겠다는 내용"이라며 메일 원문을 공개할 수밖에 없었던 이유를 알렸다.

윤 의원은 "선거 국면에서의 고소, 고발은 가능하면 피하고 싶은 일이었지만 그럴 수준을 넘어섰다"며 "어제 경찰에 수사를 의뢰했다"고 밝혔다.

그러면서 "오늘 오전에는 제 메일에 대한 해킹 시도도 발견했다"면서 "이러한 협박을 자행한 이가 누구인지, 꼭 밝혀지길 바란다"고 덧붙였다.

윤 의원이 공개한 메일을 보면 "이 지사가 당선되면 문재인 대통령과 그 주변 모두 감옥에 보낼 것이다. 여생을 감옥에서 보내기 싫다면 이낙연 캠프에서 물러나라"고 적혀 있다.

또 "말을 듣지 않는다면 가족은 물론 비서실 여직원을 납치해 능욕하겠다. 이 지사에게 비판적 기사를 쓴 여기자들 집 주소도 안다, 데리고 놀겠다"는 등의 내용이 담겨 있다.

이에 대해 이재명 후보 캠프 대변인단은 이날(10일) 논평을 통해 "신속한 수사를 통해 진실을 명명백백히 가려야 한다"면서 "어느 쪽 지지자인지 사실관계 확인도 없이 일방적으로 보도할 경우 국민을 혼돈에 빠뜨릴 수 있다"며 언론사에 신중한 보도를 요청했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr