[세종=아시아경제 손선희 기자] 구윤철 국무조정실장의 수행직원이 10일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이에 따라 구 실장은 이날 오전 코로나19 검사를 받고 결과가 나올 때까지 자택에서 대기 중이다.

국무조정실은 이날 오후 출입기자단에 문자공지를 통해 이 같은 내용을 알렸다. 구 실장은 당초 이날 오전 개최된 국무회의 참석대상이었으나 자택대기에 들어가면서 불참했다.

국무조정실 측은 "구 실장은 이메일, 전화, 팩스 등을 통해 자택에서 정상적인 업무를 수행 중"이라고 전했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr