유테크는 이노와이즈가 수원지방법원 안양지원에 회계장부와 서류에 대한 열람 및 등사 가처분을 신청했다고 10일 공시했다.

유테크는 "소송대리인을 통해 법적 절차에 따라 대응할 예정"이라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr