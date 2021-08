[포토] 국회 문체위, 언론중재법 심의

[아시아경제 윤동주 기자] 도종환 국회 문화체육관광위원장이 10일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 전체회의를 주재하고 있다. 이날 문체위 전체회의에서는 허위·조작 보도에 대한 징벌적 손해배상 적용을 골자로 하는 언론중재법 개정안을 심의한다.

더불어민주당은 '가짜뉴스'의 폐해가 심각하다며 입법을 관철하겠다는 입장인 반면, 국민의힘은 "대선용 언론재갈법"이라며 반발하고 있어 진통이 예상되고 있다.

