컴투스, 컴퍼니 빌더 '게임체인저' 최대주주로

[아시아경제 강나훔 기자] 컴투스는 유망 컴퍼니 빌더(Company Builder)인 게임체인저의 지분 40%를 인수해 최대주주로 올라섰다고 10일 밝혔다.

게임체인저는 원천 IP 개발, 게임, 메타버스 플랫폼 등 여러 분야의 실력 있는 스타트업을 발굴해 투자하는 기업이다. 기존 벤처캐피털(VC)이나 액설러레이터(AC)가 재무적 투자 및 멘토링 수준의 서비스를 지원하는 것과 달리, 지분 참여는 물론 사업팀 구성부터 개발 방향, 마케팅 전략에 이르기까지 경영 전반에 참여하는 적극적 창업 조력자 역할을 한다.

현재 게임체인저는 실시간 스포츠 베팅 게임 개발사 ‘데브헤드’, 메타버스 플랫폼 개발사 ‘로콘’, 웹소설 플랫폼 개발사 ‘스토리파운틴’, 미니·보드형 전략 게임 개발사 ‘포데이즈랩’ 등 여러 유망 스타트업 계열사들에 대한 지원 사업을 추진 중이다.

컴투스는 게임체인저의 사업 역량과 네트워크, 비즈니스 자체의 경쟁력 등을 종합적으로 평가해 이번 투자를 결정했다. 게임체인저의 다양한 파트너들과 함께 산업 생태계 활성화는 물론 사업 시너지를 창출할 수 있는 협업 기회를 마련할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 지난 3월 컴투스가 전략적 투자를 진행했던 위지윅스튜디오가 공동투자자로 참여해 협업 범위의 확대도 기대된다. 컴투스는 최근 메타버스 사업을 본격화한 위지윅스튜디오의 기술력까지 더해 메타버스 시장을 선도할 다자간 협력 네트워크 구축도 가능할 것으로 보고있다.

컴투스 관계자는 "앞으로도 국내외 유망 기업들에 대한 투자와 M&A를 지속 추진하며 세계 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr