삼성전자, 차세대 웨어러블 프로세서 출시…갤럭시 워치4에 탑재

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 업계 최초 5나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 공정 기반의 웨어러블 기기용 프로세서를 10일 출시했다. 웨어러블 기기에 탑재되는 기능이 갈수록 늘어나는 것을 고려해 웨어러블 기기용 프로세서로는 처음으로 최신 극자외선(EUV) 노광장비를 적용, 성능과 전력 효율을 한층 강화한 제품을 내놓은 것이다. 이 제품은 11일 공개될 갤럭시 워치 4시리즈에 탑재된다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 이날 웨어러블 기기용 프로세서인 ‘엑시노스 W920’을 출시했다고 밝혔다. 기존 웨어러블 향 애플리케이션프로세서(AP)는 그동안 10나노 공정이 적용됐는데 이 제품은 업계 최초로 5나노 공정을 기반으로 제작됐다. EUV 장비를 사용해 회로 선폭을 줄이는 등 첨단공정을 적용하면 그만큼 프로세서의 성능과 전력 효율이 높아진다.

동시에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 최첨단 패키지 기술을 적용해 웨어러블 기기에 적합한 초소형 패키지를 만들어냈다. 웨어러블 기기는 스마트폰보다 크기 제약이 커 반도체 크기를 최소화할 수 있는 패키지 기술이 중요하다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 대신 사각형 패널의 재배선층(RDL)을 사용해 칩 사이즈를 줄이는 기술인 팬아웃래널레벨패키징(FO-PLP)과 AP, D램, 낸드플래시, 전력관리반도체(PMIC)를 하나의 패키지에 담는 첨단패키지기술(SIP-ePOP)을 적용해 프로세서와 함께 PMIC, 모바일 D램(LPDDR4X), eMMC 메모리를 웨어러블 기기에 최적화된 초소형 패키지로 구현했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 또 엑시노스 W920에 영국 반도체 기업 ARM의 저전력 ‘코어텍스 A55’ CPU 코어와 ‘말리-G68’ 그래픽처리장치(GPU) 코어를 탑재해 이전 제품에 비해 중앙처리장치(CPU) 성능은 약 20%, 그래픽 성능은 최대 10배 이상 끌어올렸다. 이를 스마트워치에 탑재하면 3D 워치 페이스와 부드러운 화면 전환이 가능하다. 아울러 저전력 디스플레이용 ‘코어텍스-M55’도 올웨이즈온디스플레이(AOD) 모드에서 프로세서가 디스플레이를 구동하는 데 필요한 전력소모를 최소화했다.

엑시노스 W920는 11일 언팩에서 발표될 삼성의 갤럭시 워치 4 시리즈에 탑재될 예정이다. 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 삼성의 웨어러블 기기 판매량은 2018년 750만대에서 올해 1360만대로 크게 증가할 것으로 예상된다.

엑시노스 W920 출시로 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 의 5나노 공정 기반 엑시노스 프로세서 제품 포트폴리오는 스마트폰에서 웨어러블로 확대됐다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 지난해 11월 5나노 공정을 중저가 모바일 프로세서 ‘엑시노스 1080’에 처음 도입한 데 이어 지난 1월에는 프리미엄 프로세서인 ‘엑시노스 2100’에도 적용했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 모바일, 웨어러블, 사물인터넷(IoT), 차량용 프로세서 등 엑시노스 라인업을 지속적으로 강화하고 있다.

조장호 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 11,529,783 전일가 81,500 2021.08.10 11:37 장중(20분지연) 관련기사 '가석방 이재용' 경영 활동 제약…해외 출장마다 법무부 허가 필요총수 공백 끝낸 삼성…반도체·배터리 '초격차 경영' 재시동“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 시스템LSI사업부 상무는 "엑시노스 W920을 탑재하는 차세대 웨어러블 기기는 끊김없는 LTE 통신은 물론 시각적으로 뛰어난 인터페이스와 빠른 사용자 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr