셀트리온, 흡입형 코로나19 치료제 '렉키로나' 호주서 임상 1상

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온은 지난 4일(현지시간) 호주 TGA(Therapeutic Goods Administration)로부터 코로나19 치료제 '렉키로나' 흡입제형의 임상 1상 임상시험계획(IND)을 승인받고 개발을 본격화한다고 10일 밝혔다.

셀트리온과 계약을 체결하고 흡입형 렉키로나를 개발하고 있는 미국 바이오기업 '인할론 바이오파마'는 이번 임상 1상에서 건강한 피험자 24명을 대상으로 투여를 진행하고, 연내 임상 2상에서 유효성 평가를 진행할 예정이다.

셀트리온과 인할론은 지난 해 7월부터 흡입형 렉키로나의 개발 논의를 개시해 약 1년간 사전 준비 기간을 거쳤다. 이후 양사는 흡입형 약물의 호흡기로 전달 여부가 약물 입자의 크기에 의해 결정된다는 점에 중점을 두고 연구한 결과, 지난해 10월 흡입기를 통해 발생한 렉키로나의 에어로졸 입자 크기가 호흡기에 전달되기에 적합하다는 것을 확인했다.

또 인간 기도 점액 환경에서 흡입형 렉키로나가 SARS-CoV-2 바이러스 유사입자를 포획하는 것을 확인한 후 비임상에 돌입했다. 올해 1월에는 설치류(Rat) 대상 비임상을 개시해 흡입형 렉키로나 반복 투여시의 안전성과 내약성을 확인한 후 이번 호주에서 임상 1상을 진행하게 됐다.

셀트리온은 코로나19 바이러스에 감염된 기도 점막에 항체를 전달하는 방식인 흡입형 렉키로나가 호흡기를 통해 폐에 약물을 직접 전달하기 때문에 환자 편의성 증대 측면에서 항체치료제 접근성을 한층 높여줄 것으로 기대하고 있다.

셀트리온 관계자는 "흡입형 렉키로나 개발에 속도를 내 의료진과 환자의 치료 접근성을 향상시켜 코로나19 치료의 새로운 옵션을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

