"교양있는 분들만 초청" 방역논란 오바마 파티 옹호한 NYT 기자 뭇매

[아시아경제 권재희 기자] 뉴욕타임스(NYT) 기자가 코로나19 방역 논란을 일으킨 버락 오바마 전 미국대통령의 환갑 잔치에 대해 옹호해 논란이 일고 있다.

9일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 NYT의 백악관 출입 기자인 애니 카니 기자는 오바마 전 대통령의 생일 당일인 지난 7일 CNN에 출연해 오바마 전 대통령이 초청한 사람들에 대해 "교양있고, 백신접종을 마친 사람들"이라며 "안전 수칙을 지킬 것"이라고 말했다.

그러면서 오바마 전 대통령의 환갑잔치가 방역상 문제를 일으킬 것이라는 주장에 대해 "스포츠 경기에는 더 많은 관중이 모인다"며 "안전상 문제가 없을 것"이라고 옹호하는 듯한 발언을 했다.

카니 기자의 발언이 알려지자 인터넷상에선 비판론이 확산했다.

퓰리처상 수상자인 언론인 글렌 그린월드는 자신의 트위터 계정에 CNN 인터뷰 동영상을 첨부한 뒤 "방역 위기이지만, 교양있는 사람들은 즐거운 시간을 갖도록 허용하자"고 비꼬는 글을 올렸다.

그린월드의 트윗에는 2만3000명 이상이 '좋아요'를 눌렀고, 7000회 이상 공유됐다.

논란이 커지자 카니 기자는 "동영상이 맥락에 맞지 않게 편집됐다"며 해명에 나섰다.

카니 기자는 "프로그램 진행자의 질문은 생일 파티가 열리는 섬에 사는 거주자들의 반응에 대한 것이었고, '교양있는 사람들'이라는 표현은 섬 거주자들의 생각을 전달한 것"이라고 말했다.

오바마 전 대통령 측은 초청자 475명에 스태프만 200명에 달하는 대규모 환갑잔치를 계획했다가 방역 우려가 제기되자 행사를 축소해서 치렀다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr