평택 포승(BIX)지구 정보를 한눈에…경기경제청, 홍보물 제작

[아시아경제(평택)=이영규 기자] 경기경제자유구역청이 입주기업과 민원인들의 편의를 위해 평택 포승(BIX)지구 현황을 한눈에 볼 수 있는 홍보물(리플릿)을 제작 배포한다.

경기경제청은 평택 포승(BIX)지구 분양현황, 지구단위계획 지침 등 입주에 필요한 주요 내용을 담은 홍보물을 각종 행정, 민원 업무 및 투자유치 지원에 활용할 계획이라고 10일 밝혔다.

홍보물은 60x84cm 크기로 ▲용지별 현황(분양현황 등 포함) ▲진출입로 ▲유치가능업종 ▲주요 지구 단위계획 지침 등으로 구성돼 있다. 관련 기업 및 협회, 사업시행자 등에게 배포할 계획으로 경기경제청 홈페이지에서도 볼 수 있다.

김용천 경기경제청 개발과장은 "포승(BIX)지구 홍보물은 현재 포승지구에 입주한 기업은 물론 잠재적 투자자, 신규 기업들과 투자유치에도 많은 도움이 될 것으로 기대된다"고 전했다.

평택 포승(BIX)지구는 총 204만㎡로 지난해 12월 준공됐고, 현재 21개 기업(외투기업 10개 포함)이 계약완료된 상태다. 친환경 미래 자동차산업 클러스터 거점으로 전기차 관련 벤더(중간유통)기업 등이 입주하고 있다.

