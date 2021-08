황교안 "北, 제1야당 대표 죽이기 위한 총선 개입…특검 요구"

[아시아경제 임춘한 기자] 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표는 9일 지난해 4·15 총선에서 '제1야당 대표 죽이기'를 위한 북한의 선거개입이 있었다며 특검 수사를 요구했다.

황 전 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 "이런 식의 황교안 죽이기가 21세기 대한민국에서 일어나리라고는 꿈에도 생각하지 못했다"며 이같이 말했다. 앞서 간첩 혐의를 받는 청주 지역 활동가들은 북측으로부터 지난해 총선 때 '반 보수 투쟁'을 지시받은 것으로 알려졌다.

황 전 대표는 "북한이 당시 자유한국당과 황교안을 대상으로 공작을 했던 이유는 바로 대한민국의 자유민주주의 세력을 두려워하고 있기 때문"이라며 "북한의 타깃은 늘 자유민주세력 궤멸이고 황교안 죽이기였다"고 밝혔다. 그러면서 "총선에 대해 여론전을 추진하라고 지령을 내린 북한이 대선에 개입하지 않을 리가 있겠나"라고 주장했다.

황 전 대표는 문재인 대통령을 향해 "북한의 제1야당 대표 죽이기 공작에 대해 어떻게 생각하고 있느냐"며 청주 지역 활동가들이 대선캠프 특보단으로 활동하게 된 경위에 대해서도 상세히 밝혀야 한다고 촉구했다.

