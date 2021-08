CJ제일제당, 2분기 영업이익 3799억원…분기 기준 역대 최대 실적

매출·영업이익 분기 최대 실적

가공식품 온라인 매출이 23%↑

미국서 만두시장 점유율 1위

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당은 올해 2분기 매출이 전년 동기 대비 6.6% 증가한 6조 3092억원, 영업이익은 22% 늘어난 4696억원을 달성했다고 9일 밝혔다.

CJ대한통운 실적 제외시 전년 동기 대비 매출은 8.5% 성장한 3조 7558억원, 영업이익은 26% 늘어난 3799억 원을 기록했다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 사상 최대 실적이다. 특히, CJ제일제당은 IFRS(국제회계기준)가 도입된 2011년 이후 분기 기준으로는 처음 두 자릿 수 영업이익률(10.1%)을 달성했다. 이는 식품사업 수익구조를 지속적으로 개선해 원·부재료 가격 상승 부담을 최소화하는 한편, 바이오사업 수익성을 극대화했기 때문이다.

식품사업부문은 2조 2126억원(전년비 +1%, 환율영향 제거시 +5%)의 매출과 1299억원의 영업이익(전년비 +3%, 환율영향 제거시 +6%)을 달성했다. 물류비 등 부담 증가에도 불구하고, 강도 높게 진행해온 수익구조 개선과 사업 효율화, 비비고·햇반 등 핵심 제품군의 지속적인 성장에 힘입은 결과다. 특히, 가공식품 온라인 매출이 23%, B2B 매출은 9% 증가했다. 온라인·B2B·편의점(CVS) 경로를 합친 매출 비중이 30%를 넘는 등 성장 경로를 다각화했다.

미국 슈완스를 포함한 해외 매출은 지난해 코로나로 인한 기저 부담과 환율 하락이라는 악재에도 불구하고, 1조 103억 원의 매출(환율영향제거시 +4%)을 올렸다. 미국 대형 유통채널에서 만두가 시장점유율 1위(38%)에 올랐고, 중국·일본 등 국가에서도 판매가 크게 늘었다.

바이오사업부문은 전년대비23.5% 늘어난 9176억 원의 매출과 74.8% 증가한 1939억 원의 영업이익을 기록했다. 영업이익률은 20%를 넘어서며 확고한 고부가가치 핵심사업으로 자리잡았다. 선제적으로 추진한 ▲글로벌 생산거점 다각화를 활용한 원재료 및 물류 비용 상승 대응 ▲차별화된 기술마케팅 기반 사료·축산 시장 ‘저(低)조단백 트렌드’ 주도 ▲알지닌·테이스트엔리치 등 고수익 스페셜티 및 천연 프리미엄 식품소재 육성 등 전략이 주효한 것으로 CJ제일제당은 분석했다.

CJ 'Feed&Care(사료+축산)'는 가축 질병에 대응하는 첨단 방역 역량 강화와 고부가가치 양어사료 성장 등에 힘입어 전년 대비 19% 늘어난 6256억 원의 매출을 올렸다. 곡물가 상승으로 원가 부담이 커졌고, 베트남 지역 돈가 하락 등의 영향으로 영업이익은 13% 감소한 561억 원을 기록했다.

CJ제일제당 관계자는 "곡물가격과 물류비용 등이 급등하는 상황속에서 과감한 체질개선을 통해 내실 있는 성장을 이어가고 있다"며 "지속적인 신성장동력 발굴, 혁신제품 개발과 전략적 R&D 투자 등으로 미래를 준비하고, 성장을 가속화겠다"고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr