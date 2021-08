홍준표 "패거리 정치 안해… 결국 내가 후보될 것"

홍 의원 "캠프 지휘할 분만 영입하고 그 외 당내 국회의원들 비공개"

이달 17일부터 전국순회 시작

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대선주자 홍준표 의원이 "결국 후보 역량에 귀착된다. 돌고 돌아 제가 후보가 될 것이다"라며 대선경선을 향한 자신감을 보였다.

홍 의원은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "국회의원들에게 부담 주는 패거리 정치는 하지 않겠다"며 "캠프를 지휘할 분만 영입하고 그 외 우호적인 당내 국회의원들은 비공개로 하겠다"고 밝혔다.

이어 "수많은 당내 경선을 치르면서 단 한번도 국회의원 줄 세우기 경선을 한 일이 없었다"며 "친이(친 이명박), 친박(친 박근혜)이 당 내 주류를 이룰 때도 계파 국회의원 한명 없이 제가 당대표에 선출된 일도 있다"고 강조했다.

이는 최근 윤석열, 최재형 캠프가 합류 의원 이름을 밝힌 행태를 비판한 것으로 보인다.

홍 의원은 "당원과 국민들로 뭉친 'jp민들레 포럼'으로 경선을 치르겠다"고 덧붙였다.

앞서 홍 의원은 지난해 총선 당시 공천 갈등으로 탈당을 결정했다. 이후 무소속으로 대구 수성을에 출마해 21대 국회의원으로 당선됐고, 최근 1년3개월만에 국민의힘에 복당했다.

그는 윤석열 전 검찰총장의 정치 참여 선언 날인 지난 6월29일 "미래를 위한 번영, 기회를 위한 공정, 모두를 위한 안전, 희망을 위한 행복"을 4대 시대정신으로 제시하며 대선 도전을 암시했다.

홍 의원은 조만간 공식 대선 출마 선언을 할 예정인 것으로 알려졌다. 이후 이달 17일부터 전국순회 일정을 시작한다.

한편 국민의힘은 오는 9월15일 실시될 1차 예비경선에서 8명, 그다음 2차 예비경선에서 4명으로 후보를 압축한다. 최종 선발된 대선 후보는 오는 11월9일 발표할 예정이다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr