“젠틀맨 말고 욕쟁이 돼라” 김수미, 정세균에 이미지 변신 특별과외

여권 대선주자인 정세균 전 국무총리가 ‘욕쟁이’ 배우 김수미씨에게 ‘스파르타 과외’를 받았다.

정 전 총리는 9일 유튜브 계정 ‘정세균TV’에 ‘수미쌤의 스파르타 과외’라는 제목의 동영상을 업로드했다. 해당 영상에서 김씨는 정 전 총리가 지지율 반등을 꾀할 수 있도록 이미지 변신을 유도한다.

김씨는 “젠틀맨 소리 좀 듣지말고 나 같은 욕쟁이가 돼라”라면서 “정 전 총리는 너무 바른자세다. 바른자세 좋다. 그런데 바른자세를 코믹하고 유머있게 풀어나가야 한다”고 조언했다.

이어 “너무 빈틈이 없다. 사람이 스캔들도 없다. 털어서 먼지가 안 나니까 사람들이 약 오른다고 한다”며 “먼지가 좀 나야한다. 먼지 좀 나오게 욕도 좀 하라”고 했다.

이에 정 전 총리가 “스캔들 하나 터뜨려야 하느냐”고 묻자 “남들이 안 믿는다”고 답했다.

김씨는 정 전 총리의 후원회장으로 20년 지기의 사이다. 두 사람은 1997년 김대중 전 대통령 대선 캠프에서 처음 만났고, 2016년 총선 서울 종로구 유세에서 김씨가 직접 정 전 총리의 선거운동을 돕기도 했다.

