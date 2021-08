“떠납니다, 우릴 찾는 곳으로” 동산병원 의료진, 경북 생활치료센터 2개월 운영

계명대 의료진 11명 파견, 코로나19 환자 진료·치료 임무 수행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “비장한 각오지만 흔쾌히 떠납니다, 우리가 필요한 곳으로 …. ”

계명대 동산병원이 9일부터 10월 8일까지 두 달간 대구시 중앙교육연수원에 있는 ‘경북권 제3호 생활치료센터’에 의료지원반을 파견해 운영에 돌입했다.

계명대 동산병원은 의사, 간호사, 방사선사 등 11명의 의료인력을 파견했다.

코로나19 환자의 진료와 치료, 이송 판단, 의약품 처방, 근무자 건강관리 등 의료 지원과 관련된 업무를 담당하게 된다. 이동용 X-ray장비, 이동용 음압기, 환자 처방의약품도 직접 지원한다.

의료지원반이 생활치료센터로 출발한 이 날 낮 12시 30분에는 병원 4층 부출입구에서 조치흠 동산병원장과 관계자들이 나와 떠나는 의료진을 격려했다.

조치흠 동산병원장은 “코로나19 변이 바이러스의 확산 때문에 생활치료센터 운영이 더 중요해졌다. 제중원과 기독교 섬김의 정신을 바탕으로 지난해처럼 우리 의료진이 다시 한번 지역 사회에 헌신하자”고 격려했다.

의료지원반 책임자인 김현아 감염관리센터장은 “코로나19 경증 환자 치료에 전력을 다하겠다. 또 의료지원반의 책임자로 센터 근무자의 안전 관리에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

생활치료센터 운영은 코로나19 델타 변이 바이러스 등으로 감염자가 급증하는 가운데 환자들이 병원에서 치료받을 수 있도록 병상의 효율적인 활용을 위해 증상 등이 경미한 환자들을 대상으로 적절한 의료 서비스를 제공해 의료 공백을 최소화한다.

현재 경북권 제3호 생활치료센터는 160실을 갖추었으며, 공보의 2명을 포함해 의료진 13명과 군·경찰, 소방 인력 등 5개반 40명으로 운영되고 있다.

