대양금속, 공장 증설로 물량 확대…"프리미엄 가전시장 공략"

[아시아경제 유현석 기자] 스테인리스 냉간압연강판(STS CR) 전문제조기업 대양금속은 프리미엄 가전시장 공략에 본격 나선다고 9일 밝혔다.

코로나19와 폭염 등으로 집콕이 생활화되며 가전 시장이 급속도로 성장하고 있다. 가전 시장의 성장에 따라 프리미엄 가전에 대한 수요가 증가할 것으로 보인다. TV, 건조기, 식기세척기 등 제품 고급화 및 대형화로, 국내 기업들은 적극적인 시장 공략을 이어가고 있다.

대양금속은 47년 간 스테인리스 냉간 압연 제품 제조 기술력을 바탕으로 식기세척기, 건조기 등 가전에 사용되는 스테인리스 신제품을 자체 개발하고 있다. 특히 국내 가전제품 대기업과의 거래를 통해 안정적인 수요처 역시 확보하고 있어 시장에서 많은 관심을 받고 있다.

회사는 프리미엄 가전시장 성장에 힘입어 올해 1분기 실적 반등에 성공했다. 회사는 매출액 396억원을 기록하며 전년 대비 3.8% 올랐다. 영업이익과 당기순이익 역시 각각 85.7%, 93.8% 오른 13억원, 19억원을 기록했다.

2분기에도 호실적이 이어질 것으로 기대된다. 대양금속은 올해 4월 건조기, 열교환기용 제품에 이어 6월에도 식기세척기용 신제품을 출시했다. 최근 수입재 현지 가격 강세로 수입재 유입이 줄어드는 점도 회사의 실적 향상에 도움을 줄 것으로 보인다.

대양금속 관계자는 "코로나19로 인해 프리미엄 가전에 대한 수요가 이어지고 있다"며 "당사는 올 하반기 남부사업소를 확장 이전할 계획이며, 신규 물량을 확보하여 적극적인 시장 공략에 나설 것"이라고 말했다.

