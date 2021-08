‘아슬아슬’ 이재명 vs 이낙연

이재명 “네거티브 않겠다”

이낙연 “환영” 휴전중이지만

이 지사 사퇴문제 놓고 신경전

다시 전면전으로 흐를 가능성도

[아시아경제 구채은 기자] 여권 대선 지지율 1, 2위를 달리는 이재명 경기도지사와 이낙연 전 더불어민주당 대표 간 신경전은 현재 명목상 ‘휴전 상태’다. 그간 이판사판식 공방전이 여론의 도마 위에 오르며 ‘이렇게 가다간 둘 다 죽는다’는 위기감이 강했다. 양쪽이 휴전 협정에는 사인을 한 셈이지만, 국지적 전투가 이어지고 있어 언제 다시 전면전으로 흐를지 예측하기 어렵다.

이 지사가 "다른 후보에 대해 네거티브적 언급을 하지 않겠다"고 선언하고 이 전 대표가 "환영한다"고 화답한 다음날인 9일에도 양 측은 이 지사의 경기도지사직 사퇴 문제와 정책 공약 세부 내용을 두고 신경전을 이어갔다. 이 전 대표는 라디오에 나와 "흔히들 (경기) 도청캠프란 용어를 많이 쓰고 있다. 이런 이야기는 안 듣는 게 좋다"고 직격했다. 이 지사가 직을 유지하면서 경선에도 참여하는 건 부적절하다는 취지다. 이 전 대표는 "예를 들어 기본소득 홍보에 34억 원을 썼다. 그런 일이 계속 생긴다는 것은 바람직하지 않다. 그건 경기도의 업무가 아니지 않은가"라고 반문했다. 이낙연캠프 정책본부장 정태호 의원도 이 지사의 ‘기본주택’ 공약에 대해 "뜬구름 잡는 장밋빛 청사진"이라고 비판을 이어갔다.

이재명 캠프 측은 네거티브 중단 선언을 의식한 듯 언어 선정에는 유의하면서도 일련의 지적에 적극적으로 방어하는 모습이다. 캠프 대변인인 박성준 의원은 라디오에서 "도민에 대한 도리를 위해 지사직을 유지하며 선거를 하는 게 마땅하다고 보고 일관된 원칙을 지켜나갈 것"이라고 반박했다. 또 기본주택의 재원 마련 지적에 대해선 "모든 정책은 완벽한 것이 없는데, 기본 시리즈는 양극화와 성장동력을 해결하려는 것이고 이슈를 잘 선점했다고 보고 있다"며 "정책을 보완하면서 대안도 마련해나갈 것"이라고 말했다.

한편 송영길 민주당 대표는 이날 오후 이 전 대표와 서울 여의도 한 식당에서 만나 만찬을 함께 한다. 대선 경선 관리와 관련한 의견을 청취하려는 취지다. 송 대표는 이날 오전 최고위원 회의에서 "이 후보와 만찬을 하며 이런 취지를 공유하겠다. 앞으로 주요 후보들과 계속 만남을 통해 당의 방침을 확산하겠다"고 말했다. 각 후보들이 네거티브 중단이라는 대의에 동참한 것을 ‘전폭적으로 환영한다’면서 한 말이다.

