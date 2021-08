진주 정촌면 백악기 공룡·익룡 발자국 화석, 천연기념물 지정된다

단일 지역에서 다양한 척추 동물 발자국 화석이 밀집된 드문 사례

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 진주 정촌면 백악기 공룡·익룡 발자국 화석 산지가 국가지정문화재인 천연기념물로 지정 예고된다고 9일 밝혔다.

'진주 정촌면 백악기 공룡·익룡 발자국 화석 산지'는 약 1만여개의 중생대 백악기 공룡과 익룡을 비롯한 파충류 발자국 화석이 발견된 곳이다. 단일 화석 산지로는 세계 최대의 밀집도와 높은 다양성을 보인다.

특히 이곳에서 발견된 7000여개의 공룡 발자국은 육식 공룡의 집단 보행렬로 전 세계적으로 희귀한 사례이다.

이곳의 육식공룡 발자국은 2㎝~50㎝가량의 대형 육식 공룡 발자국까지 다양하게 나타난다.

또한 뒷발의 크기가 1m에 이르는 대형 용각류 공룡의 발자국과 익룡, 악어, 거북 등 다양한 파충류의 발자국이 여러 층에 걸쳐 함께 발견된다.

이 화석들은 1억여년 전 한반도에 살았던 동물들의 행동 양식과 서식 환경, 고생태 등에 관한 정보를 포함하고 있다.

이 산지는 30일간의 예고 기간에 각계의 의견을 수렴한 후 문화재위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화재인 천연기념물로 최종 지정될 예정이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr