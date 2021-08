'비범한 역사를 만든 건, 평범한 국민' 광복군 군복 걸린 꿈새김판

제76주년 광복절을 앞둔 9일 서울시청 앞 서울도서관 외벽 꿈새김판에 ‘광복군 군복’ 사진이 걸려 있다. 이 군복은 한국에 남아있는 유일한 광복군 군복으로 국가등록문화재 제460호다. 육군박물관이 소장하고 있으며, 1972년 1월 13일 서울시청 4층 한 금고에서 발견됐다고 한다. 시는 광복절을 전후해 꿈새김판에 총 3편의 광복절 기념 현수막을 연달아 게시할 계획이다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr