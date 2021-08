샘표, '소비자중심경영' 도입 선포

[아시아경제 임혜선 기자] 우리맛연구중심 샘표가 6일 ‘소비자중심경영(CCM)’ 도입을 선포했다.

소비자중심경영(CCM)은 기업의 모든 경영 활동을소비자 중심으로 구성하고 이를 지속적으로 개선하는지 한국소비자원에서 운영하고 공정거래위원회에서 2년주기로 인증하는 제도다. 샘표는 회사의 모든 경영 활동에서 고객 중심 시스템을 강화하기 위해 소비자중심경영을도입하고 이를 적극적으로 실천하기로 결정했다.

이날 선포식에서는 박진선 대표를 비롯한 임직원이 한뜻으로 ‘소비자중심경영을 위한 우리의 다짐’을 선언하며 모든 활동에 있어서고객을 가장 중심에 두고 생각하며, 고객이 만족하는 제품과 서비스를 제공하는데 힘쓰기로 결의했다. 또한 김정수 홍보본부장을 최고고객책임자(CCO)로 임명했으며, 소비자중심경영 사무국을 신설해 효율적인 고객중심경영 시스템을 운영할 계획이다.

샘표는 ‘지역사회 기여’를 핵심가치로 해 소비자를 위한 활동들을 해왔다. 샘표는 소비자의다양한 목소리를 효과적으로 반영하기 위해 2015년에 고객 지원 시스템(CRM)을 도입했으며, 우리 식탁의 식재료·조리법 등을 과학적으로 연구한 우리맛 연구의 결과들을 홈페이지에 무료로 공개하고 있다.

