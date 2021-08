"전 세계 코로나19 사망자, 올 연말 530만명 넘길 듯"

[아시아경제 정현진 기자] 전 세계 코로나19 누적 사망자 수가 올해 연말 530만명을 넘길 것이라는 전망이 나왔다.

6일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미 워싱턴주립대 산하 보건통계연구소(IHME)는 오는 12월까지 전 세계의 코로나19 공식 사망자가 530만명 이상이 될 것으로 예상했다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 현재까지 전 세계 코로나19 사망자는 약 430만명이다.

이 연구소는 전파력이 강한 델타 변이 바이러스의 확산에 따라 코로나19 사망자 수가 전 세계적으로 다음달 초 정점을 찍은 뒤 조금씩 줄어들 것으로 전망했다. 공식 집계되는 사망자 외에 비공식으로 파악된 사망자 수까지 합치면 올해 말 전 세계 코로나19 누적 사망자는 1200만명이 넘을 것으로 이 연구소는 예상했다.

현재 전 세계는 델타 변이 확산으로 코로나19 확진자 수가 급증하고 있다. 특히 미국의 경우 지난 겨울 이후 코로나19 확진자와 입원 환자가 최대폭으로 급증하고 있다. AP통신에 따르면 미국의 지난 7일 평균 일일 신규 확진자 수는 10만7100여명으로 집계됐다.

AP는 "최근 남부 플로리다, 루이지애나, 미시시피주를 중심으로 백신을 접종하지 않은 사람들 사이에서 코로나19 바이러스가 빠르게 번지고 있다"고 전했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr