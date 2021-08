졌지만 '김연경의 우정'은 빛났다…브라질 주장과 뜨거운 포옹

[아시아경제 권서영 기자] 한국과 브라질이 2020 도쿄올림픽 여자배구 준결승 경기를 치룬 가운데 한국 대표팀 주장 김연경(33)과 브라질 대표팀 주장 나탈리아 페레이아(32)의 우정이 이목을 끌었다.

6일 일본 아리아케 아레나에서는 올림픽 여자배구 준결승 경기가 열렸다. 이날 대한민국은 브라질에 세트스코어 0-3으로 패배하며 올림픽 사상 첫 결승 진출의 문턱에서 탈락의 고배를 마셔야 했다. 이후 김연경은 "오늘 크게 할 말이 없다. 브라질의 수비가 좋았고 전체적으로 어려운 경기였다"고 아쉬움을 표했다.

그러나 상심한 김연경에게 브라질 대표팀 주장 페레이아가 다가와 손을 내밀었다. 두 선수는 손을 잡은 뒤 포옹을 나누며 서로를 격려했다. 승패를 떠난 두 선수의 우정에 올림픽 정신은 더욱 빛을 발했다. 이러한 화합의 풍경은 한국뿐 아니라 타 국가에도 많은 감동을 전했다.

김연경과 페레이아, 두 선수의 인연은 특별하다. 김연경이 과거 터키 리그 페네르바흐체와 엑자시바시에서 뛸 때, 페레이아와 한솥밥을 먹으며 친분을 쌓았기 때문이다. 타지에서 외로움을 겪던 두 선수는 고민을 나누며 가까워졌고 지금까지도 연락을 주고받는 절친한 사이로 알려져 있다. 페레이아는 김연경이 운영하는 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에도 출연한 바 있으며 한국의 배구 팬들은 이런 페레이아에게 '나띠'라는 애칭을 지어줬다.

앞서 김연경은 8강전의 상대였던 터키의 주장 에다 에르뎀(34)과도 각별한 우정을 나눴다. 에르뎀 역시 김연경과 터키 페네르바흐체에서 한솥밥을 먹었던 사이로 2017년 김연경이 터키 리그를 떠날 당시 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김연경은 세계 최고의 선수다"라며 "항상 그리울 것"이라고 소회를 남긴 바 있다.

지난 4일 열린 여자배구 8강전에서 한국이 터키와의 접전 끝에 3-2로 극적인 승리를 따낸 이후, 에르뎀은 패배에 눈물을 흘리면서도 "한국은 준결승에 오를 만한 자격이 충분한 팀"이라며 4강 진출을 축하하기도 했다. 김연경 역시 8강전이 끝난 이후 에르뎀에게 위로의 말을 전한 것으로 전해졌다.

또한 양국 선수들의 우정의 힘입어 한국의 배구 팬들 역시 '선한 영향력'을 발휘하고 있어 화제다. 이들은 터키가 최근 대규모 산불 재난을 겪었다는 것을 알게 되자 '팀 코리아' 또는 김연경을 비롯한 한국의 여자배구 대표팀 선수들의 이름으로 터키에 묘목을 기부하는 캠페인을 벌였다. 이 소식을 전해 들은 김연경은 준결승전을 마친 뒤 "터키 산불 소식을 전하고 안타까웠는데 팬들이 묘목 보내기 캠페인을 해줘 감사하다"고 말했다.

한편 김연경은 한 팀에서 뛰었던 옛 동료들과 올림픽 무대에서 경쟁하는 상황의 소감을 묻는 말에 "매 경기 상대 팀에 친한 선수들이 있더라"라며 "경쟁은 경쟁이다. 코트 위에선 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

