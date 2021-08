[아시아경제 이정윤 기자] 호텔에 있던 지명수배자가 경찰의 검거를 피하려고 도주하다가 건물에서 추락해 숨졌다.

7일 경찰에 따르면 전날 오전 10시 30분께 서울 서초구 한 호텔 7층 객실에 사기 혐의로 체포영장이 발부된 50대 A씨가 숨어있다는 신고가 접수됐다.

출동한 경찰관이 객실 문을 열려고 시도하자 A씨는 완강기를 이용해 도주했고 이후 건물 2층에서 추락해 머리를 다친 것으로 알려졌다. A씨는 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 숨졌다.

경찰 관계자는 "A씨를 변사 처리하고 지명수배를 내린 울산지검에 통보해 사건 종결 등 처분을 맡길 예정"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr