日 농부 "한국 때문에 후쿠시마산 파 안 팔려" 황당 발언

"올림픽서 후쿠시마 식재료 우려 이후 파 판매량 급감" 주장

日 농민 "화가 나서 떨림이 멈추지 않아"

[아시아경제 나예은 기자] 일본 후쿠시마산 식재료의 거래량이 급감한 것이 2020 도쿄올림픽에 참석한 한국 선수단 때문이라는 황당한 주장이 제기됐다.

지난 4일 일본 매체 가호쿠신보는 후쿠시마 파 거래 감소 관련 기사를 통해 "올림픽에서 후쿠시마 식재료에 우려를 표명한 한국 선수들의 움직임이 국내 시장에 영향을 미쳤다"고 보도했다.

후쿠시마현 코리야마 시에서 키운 파 1200kg을 매주 대형 슈퍼에 출하해온 한 농업법인은 "지난달 중순 도매상으로부터 후쿠시마의 흙이 붙어있다는 클레임을 들었다"며 "도쿄올림픽에서 후쿠시마 식재료에 대한 우려를 표한 한국 선수단의 움직임이 일본 시장에 파급효과를 낳았다"고 주장했다.

이어 "파의 모양이나 흙이 붙어있는 상태 등 출하 기준이 엄격해지면서 마트에서는 3분의 1 수준인 400kg만을 매입했다"고 말했다.

농업법인 사장 A(45)씨는 "확증은 없지만 한국이 선수촌에서 제공되는 도시락에 포함된 후쿠시마 재료에 대한 우려를 나타냈다는 보도 직후 이런 말을 들었다"며 "분노의 떨림이 멈추지 않는다"고 격분했다.

반면 도쿄 지역 중매인은 "도매상이나 슈퍼 측이 한국 선수단 동향을 악용해 매매에 나선 건 아니냐"는 의견을 드러내기도 했다.

후쿠시마 식재료 생산 농가를 구제하기 위해 갈 곳 잃은 파를 사들이는 움직임도 시작된 것으로 알려졌다.

코리야마시 청과점 '시노야'는 단골이나 기존 거래 음식점에 호소해 남은 파를 판매했다. 1kg당 300엔을 받고 한 달 만에 600kg을 팔아치운 것이다. 이 청과점 대표는 "생산자의 노력을 정당히 평가하고 잘못된 인식으로 인한 '후효히가이(風評被害, 풍평피해)'를 타파하고 싶다"고 목소리를 높였다.

자민당의 사토 마사히사 외교부 회장은 "식자재는 대접하는 마음으로 노력하고 상당한 신경을 쓰고 있다"며 "후쿠시마 현민의 마음을 짓밟는 행위"라고 말했다.

호소노 고시 자민당 중의원은 해당 기사 링크를 공유하며 "올림픽에서 한국의 품평 확산의 영향인지, 도매업자의 품평을 악용하는 것인지 무엇이 원인이든 이러한 불공평한 상황을 인정해서는 안 된다"며 "구매해서 도와주는 운동을 할 수 있는 한 지지하고 싶다"고 글을 올렸다.

한편 도쿄올림픽 선수촌 내 식당에서는 동일본 대지진 재해지인 후쿠시마, 미야기, 이와테 등 3개 지역 및 도쿄도에서 생산된 식자재를 이용한 식사를 제공하지만 대한체육회는 한국 선수단의 안전하고 영양가 있는 식사를 위해 급식소를 운영 중이다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr