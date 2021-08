전북국방벤처센터 3개 협약기업, 국방사업 대상 선정

기업 경쟁력 향상, 전북 방위산업 도약 기대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 2021년도 국방사업에 전북국방벤처센터 협약기업 3개사가 선정됐다.

전라북도는 방위사업청에서 주관하는 ‘1차 무기체계 부품 국산화 개발지원사업’ 등 2021년도 국방산업에 전북국방벤처센터 협약기업인 ㈜바로텍시너지, ㈜이스켐, ㈜한우물이 선정됐다고 6일 밝혔다.

㈜바로텍시너지는 국비 23억1000만원을 지원받아 3년간 ‘단거리 지대공 유도무기 천마용 훈련 교전모의기’를 개발한다.

향후 개발이 완료되면 군의 노후부품을 최신 국산 기술로 대체할 수 있어 42억 원의 매출이 기대된다.

국방급식에 선정된 ㈜한우물은 잡채볶음밥 14억6000만원을 계약해 9월부터 납품할 예정이다.

이 밖에도 방위사업청에서 주관하는 ‘2021년도 국방벤처 지원사업’에 전북국방벤처센터 협약기업인 ㈜이스켐이 선정, 국비 3억 원을 지원받게 됐다.

㈜이스켐은 앞으로 군 차량이 사격으로 피폭되더라도 자동 복원이 가능해 연료 손실을 방지할 수 있는 ‘군용차량 연료탱크 스마트 실링 소재 기술 개발’ 연구를 수행한다.

전북도는 올해 각종 국방사업에서의 지원을 통해 전북국방벤처센터 협약기업의 경쟁력을 향상하는 한편, 방위산업의 불모지였던 도내 방위 산업의 새싹을 틔어내는 역할을 기대하고 있다.

한편, 2009년 개소한 전북국방벤처센터는 전라북도와 전주시, 국방기술진흥연구소가 공동 운영하며, 협약기업을 대상으로 국방과제 발굴, 국방기술 개발, 교육 및 판로 확보 등 사업 전반에 걸친 맞춤형 지원을 통해 방위산업 시장 진출을 돕고 있다.

