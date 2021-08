코웨이, 분기 매출 최초 9000억 돌파...전년比 12.4% ↑

코웨이 2분기 실적 발표…매출액 9054억·영업익 1664억

상반기 매출액 1조7844억원…전년 동기 대비 13.3% 증가

[아시아경제 이준형 기자] 코웨이의 올 2분기 매출액이 역대 분기 최초로 9000억원을 넘어섰다.

코웨이는 올 2분기 매출액이 9054억원으로 전년 동기(8055억원) 대비 12.4% 증가했다고 6일 밝혔다. 영업이익은 1664억원으로 집계됐다.

올 상반기 매출액은 1조7844억원으로 전년 동기 대비 13.3% 증가했다. 영업이익은 지난해 같은 기간에 비해 9.5% 증가한 3372억원으로 집계됐다. 상반기 해외법인 매출액은 5801억원으로 전체 매출액의 32.5%를 차지했다.

올 2분기 국내 환경가전사업 매출액은 아이콘 정수기 등 혁신제품 판매 호조세 등에 힘입어 5589억원을 기록해 역대 최대 분기 매출액을 경신했다. 렌탈 판매량은 약 34만대, 국내 총 계정수는 641만개를 기록했다.

2분기 해외법인 매출액은 2860억원으로 전년 동기 대비 46.7% 증가했다. 말레이시아 법인과 미국 법인 매출액은 각각 2367억원, 358억원으로 지난해 같은 기간에 비해 각각 51.8%, 11.5% 증가했다. 해외법인 총 계정수는 전년 동기 대비 33.8% 증가한 225만개를 기록했다.

김순태 코웨이 CFO는 "코로나19 등 불확실한 경영 환경 속에서도 혁신제품 출시, 해외법인 성장에 힘입어 견고한 실적을 기록했다"면서 "앞으로도 국내외 사업 경쟁력을 강화하고 성장동력을 발굴해 안정적인 경영 실적이 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

