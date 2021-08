카카오 2분기도 '훨훨'…매출·영업익 역대 최고(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오의 질주가 계속되고 있다. 카카오는 올해 2분기 또 역대 최고 실적을 기록했다. 매출은 17분기 연속, 영업이익은 10분기 연속 최고 실적을 경신했다.

카카오는 2분기 매출이 1조3522억원, 영업이익이 1626억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 이는 전년대비 각각 42%, 66% 증가한 수치다.

카카오의 호실적은 카카오톡을 기반으로 한 광고, 커머스 사업 확대와 신사업 부문, 콘텐츠 사업이 이끌었다. 카카오의 매출은 '플랫폼 부문'과 '콘텐츠 부문' 2가지로 나뉜다.

플랫폼 부문 매출은 전년 대비 47% 증가한 7618억원으로 집계됐다. 카카오톡 광고, 커머스 등이 포함된 톡비즈 매출은 3905억원으로 전년대비 52% 증가했다. 비즈보드와 카카오톡 채널의 성장으로 광고형 매출은 사상 최대를 기록했다.

포털비즈 매출의 경우 1251억원으로 전년 대비 7% 늘었다. 기타 부문 매출은 카카오모빌리티의 프리미엄 택시 수요 증가와 카카오페이 결제 거래액 확대로 전년 대비 73% 증가한 2462억원을 기록하며 높은 성장세를 이어갔다.

웹툰·게임 등 콘텐츠 사업의 성장세도 실적 개선에 힘을 보탰다. 콘텐츠 부문 매출은 전년 대비 35% 증가한 5904억원이었다. 스토리 매출은 만화앱 매출 1위를 달성한 카카오재팬의 웹툰 플랫폼 '픽코마'와 카카오엔터테인먼트의 글로벌 지식재산권(IP) 유통 거래액이 증가하면서 1864억원을 기록했다. 전년 대비 57% 성장했다.

뮤직 매출은 1881억원으로 전년 대비 11% 늘었다. 미디어 매출(오리지널 콘텐츠·드라마·영화·연예)의 경우 카카오엔터테인먼트의 콘텐츠의 인기로 전년 대비 112% 성장한 874억원을 기록했다. 게임 매출은 전년 대비 20% 증가한 1286억원이었다.

