일본 코로나19 확진자 1만5263명…연일 최고치 경신

[아시아경제 정동훈 기자] 도쿄올림픽이 열리는 일본의 일일 신규 코로나19 확진자가 연일 최고치를 경신하고 있다.

현지 공영방송 NHK 집계에 따르면 5일 오후 6시 30분 현재 일본 전역에서 1만5263명이 코로나19 확진자로 확인됐다. 이는 전날 기록한 1만4207명을 넘은 수치다. 누적 확진자는 98만7163명으로 늘었다. 코로나19 사망자는 8명이 늘어나 1만5254명이 됐다.

올림픽이 열리고 있는 도쿄도에서만 이날 5042명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 도쿄도의 하루 확진자는 올림픽 개막일인 지난달 23일 1359명에서 올림픽 개막 14일째인 이날 3.7배로 급증했다.

일본 정부는 이날 스가 요시히데 총리 주재로 코로나19 대책본부 회의를 열고 후쿠시마·이바라키·도치기·군마·시즈오카·아이치·시가·구마모토 등 8개 현에 긴급사태 전 단계인 '만연방지 등 중점조치'(이하 중점조치)를 추가 적용하기로 결정했다. 적용 기간은 이달 8일부터 31일까지다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr