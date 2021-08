IOC "2022년 베이징 동계올림픽, 무관중으로 진행될 수도"

[아시아경제 김형민 기자] 국제올림픽위원회(IOC)는 2020 도쿄 하계올림픽에 이어 내년 2월에 열리는 2022 베이징 동계올림픽도 무관중으로 치러질 가능성을 배제하지 않았다.

IOC의 크리스토프 두비 올림픽 수석국장은 4일(현지시간) 블룸버그TV와의 인터뷰에서 "전 세계적으로, 특히 중국에서 팬더믹(전 세계 대유행)이 어떻게 전개되는지 지켜본 뒤 관중 수용 여부를 결정할 것"이라고 말했다.

그는 "많은 선수의 의견을 들었는데, 그들은 경쟁할 기회를 중요하게 여긴다. 무관중에 익숙해져 있다고 말하고 있다"며 "물론 선택권이 있다면 관중이 있는 게 더 좋다"고 덧붙였다.

베이징 동계올림픽 조직위원회 측은 국내외 관객 입장 허용 여부에 대해서 아직 언급하지 않았다. 입장권 티켓 판매도 아직 시작되지 않았다.

2020 도쿄 하계올림픽은 1년 연기에도 불구하고 코로나19 확산을 차단하기 위해 사실상 무관중으로 대회가 진행되고 있다. 2022년 베이징 동계올림픽은 내년 2월 4일부터 20일까지 17일간 진행된다.

IOC는 도쿄 하계올림픽에서 정치적 의사 표현 금지를 일부 완화했는데, 이러한방침은 베이징 동계올림픽에도 그대로 적용될 것이라고 두비 수석국장은 전했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr