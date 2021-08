文대통령 "글로벌 백신 허브 자신감…백신개발 실패시 문책 않도록 논의"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 5일 글로벌 백신 허브에 대한 자신감을 드러내는 한편, 백신 개발 실패시에도 문책당하지 않도록 논의해 달라고 당부했다.

문 대통령은 이날 오후 청와대에서 'K-글로벌 백신 허브화 비전 및 전략 보고대회'를 주재하고, 마무리발언을 통해 "백신과 원부자재 관련 기업의 이야기를 들어보니, 글로벌 백신 허브 목표를 충분히 이룰 수 있다는 자신감이 생긴다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "글로벌 백신 허브의 구축은 전 세계적인 코로나19 위기를 극복하고 인류를 지킨다는 점에서 의미가 있다"며 "전 세계적인 백신 수요와 공급 간 불평등을 해소할 수 있다는 면에서도 중요하다"고 말했다.

이어 "코로나19 백신 개발 역량이 다른 백신 개발 역량으로 이어질 수 있도록 범정부적인 지원을 하고 민관이 긴밀하게 협력하는 한편, 외교적인 노력도 병행되어야 한다"며 "백신 개발은 예상보다 많은 시간이 걸리거나 연구가 지연되는 경우도 있는데, 정부가 끝까지 지원하고 또 실패하는 경우에도 문책당하지 않도록 글로벌 백신 허브화 추진위원회에서 논의해 달라"고 당부했다.

이날 회의에서 권덕철 보건복지부 장관은 ▲코로나19 국산백신 신속 개발 ▲글로벌 생산협력 확대 ▲글로벌 백신 허브 기반 신속 구축 등을 주요 내용으로 하는 'K-글로벌 백신 허브화 비전 및 전략'을 보고했으며, 뒤이어 백신 및 원부자재 관련 기업들의 발표가 진행됐다.

