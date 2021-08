완주군, 특수 자동차 부품 제조사 ㈜코릴과 투자협약 체결

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 특수 자동차 부품 제조회사인 ㈜코릴(대표 오현규)과 74억원 규모의 투자협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

코릴은 산업용 릴, AMP SYSTEM, 특수 자동차 부품 제조와 판매를 주 사업으로 하는 중소기업이다.

이번 투자협약을 통해 코릴은 완주테크노밸리 제2일반산업단지 산업용지 1만5686㎡ 면적에, 2022년까지 74억원을 투자해 신규 생산 공장을 설립하고 40여명의 신규직원을 채용하기로 했다.

또한 투자를 계기로 인천공장을 완주로 이전해 완주를 기반으로 안정적인 성장을 해나간다는 계획이다.

오현규 대표는 “전라북도와 완주군의 적극적인 투자유치 활동과 투자 인센티브 지원 방안 마련 등 끈질긴 설득과 노력이 완주군 투자로 이어졌다”며 “이번 투자를 발판삼아 완주군과 전라북도 지역경제에 큰 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박성일 완주군수도 “AMP SYSTEM 분야의 대한민국 최고 기업과 함께 하게 돼 기쁘다”며 “코릴이 완주군을 기반으로 세계 최고의 기업으로 거듭날 수 있도록 적극 협력하겠다”고 화답했다.

한편, ‘AMP SYSTEM’이란 정박정지된 선박자동차의 디젤엔진을 끄고도 기내의 전기 사용이 가능하도록 기기에 전기를 공급해주는 시스템을 말한다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr